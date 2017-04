Trump, 'i primi 100 giorni? Io mi darei un 10'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 APR - I primi 100 giorni? "Io mi darei una A". Lo dice il presidente Usa Donald Trump in un'intervista al Washington Examiner mentre si avvicina la scadenza simbolica. Trump non manca di menzionare quelli che ritiene suoi successi, soprattutto la nomina di Neil Gorsuch alla Corte Suprema, per poi sottolineare: "Ciò che abbiamo fatto meglio è gettare le fondamenta per il futuro, compreso con paesi stranieri". E cita Cina e Giappone, ma anche Germania e Regno Unito.