Papa va in Egitto, oggi ad Al-Azhar per forum della pace

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Papa Francesco parte questa mattina per l'Egitto, per il suo diciottesimo viaggio internazionale: una visita di due giorni, interamente al Cairo, in cui si sommeranno le dimensioni interreligiose, per gli importanti incontri col mondo islamico, ecumeniche, per l'abbraccio alla Chiesa copto ortodossa recentemente bersaglio degli attentati dell'Isis, e pastorali, per l'incoraggiamento che il Pontefice porterà alla piccola comunità copto-cattolica. Francesco partirà alle 10.45 da Roma-Fiumicino per atterrare al Cairo alle 14.00. Dopo l'accoglienza ufficiale all'aeroporto internazionale della capitale egiziana, la cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà nel Palazzo presidenziale a Heliopolis. Qui il Papa renderà la sua visita di cortesia al presidente della Repubblica, Abdal Fattah Al-Sisi. Quindi andrà in visita ad Al-Azhar, la maggiore università dell'Islam sunnita, e al grande imam Ahmad Al-Tayyeb, partecipando anche alla Conferenza internazionale sulla Pace organizzata dal grande ateneo islamico.