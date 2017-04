Droga: spaccio sul darkweb, arresti in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Polizia sta eseguendo arresti e perquisizioni in 25 province nei confronti di soggetti che, a vario titolo, avrebbero gestito il traffico e lo spaccio di droga sul darknet, la parte nascosta e anonima di internet dove si può trovare merce di ogni tipo. L'indagine, condotta dal Servizio centrale operativo e dalla squadra mobile di Lecco coordinati dalle procure di Lecco, Bergamo e Pisa, sono durate 15 mesi, con gli agenti che hanno operato sotto copertura, riuscendo così a monitorare molti degli arrestati. Tra loro c'era anche chi pubblicizzava la propria attività con dei video nei quali si vede la droga nascosta all'interno di oggetti di uso comune, come statuine o cellulari. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma in questura a Lecco alle 11.