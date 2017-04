(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Sta facendo discutere a Vicenza un necrologio, con tanto di foto, apparso sulle pagine del Giornale di Vicenza, in cui si annuncia la celebrazione stasera di un rito nell'area antistante il Cimitero Maggiore di Vicenza per ricordare i 72 anni dalla morte di Benito Mussolini. E a far parlare ancor più è la scelta del movimento di Continuità Ideale, promotore dell'iniziativa, di far recitare il rosario da padre Floriano Abrahamowicz, il sacerdote negazionista espulso dalla Chiesa. "Non siamo un gruppo di nostalgici fascisti e la nostra non è una provocazione" spiega l'organizzatore, Luigi Tosin.