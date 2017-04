(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - "L'Europa va salvata dai populisti" ma ha anche "bisogno di un cambiamento radicale". Lo dice Matteo Renzi nella conferenza stampa tenuta, in inglese, in un albergo nei pressi del Parlamento europeo come evento di chiusura della campagna per le primarie. Con Renzi, il ministro Maurizio Martina ed il sottosegretario Sandro Gozi. "Scegliere di chiudere la campagna a Bruxelles significa che noi siamo profondamente europei".