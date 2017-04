Migranti: Orlando, ministero pronto a sostenere indagini

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Se il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, ha bisogno di ulteriori supporti per l'attività di indagine, il ministero è assolutamente a disposizione. Dopo di che penso che ci siano state delle strumentalizzazioni da parte di alcuni esponenti politici che forzando le parole del procuratore hanno associato l'idea stessa delle Ong a una forma di criminalità. E questo è inaccettabile". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine di una iniziativa a Torino in vista delle primarie del Pd. "Mi auguro che il procuratore Zuccaro possa arrivare al più presto, e ne sono certo, a produrre degli elementi per poter sgominare questi delinquenti, se ci sono", aggiunge Orlando. (ANSA).