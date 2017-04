Scoperta cellula neonazista: pensava a raid contro immigrati e fabbricava ordigni

Sgominata una cellula neonazista alla Spezia. I carabinieri hanno compiuto sei perquisizioni. Nei confronti di tre indagati è stato disposto l'obbligo di l'obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne. Secondo i carabinieri, il gruppo pensava a ronde 'punitive' nei confronti di cittadini extracomunitari, e ha compiuto azioni incendiarie. Il gruppo aveva anche una base: una roulotte parcheggiata in una zona boschiva di Follo (La Spezia), dove i carabinieri hanno trovato istruzioni per fabbricare ordigni rudimentali, realizzabili con componenti di uso comune normalmente in vendita. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali e a vario titolo di danneggiamento aggravato con incendio. L'indagine denominata Aurora è scattata nel maggio scorso dopo che era stata imbrattata con simboli nazisti la sede del Pd di Ceparana.

Il gruppo, secondo i carabinieri, organizzava ronde illegali "punitive", nei confronti di cittadini extracomunitari, e in alcune circostanze ha appiccato il fuoco a raccoglitori di indumenti usati della Caritas diocesana della Spezia e a un macchinario di una cava. Il gruppo aveva anche una base logistica: una roulotte parcheggiata in una zona boschiva di Follo (La Spezia), dove i carabinieri hanno trovato istruzioni per fabbricare ordigni rudimentali, realizzabili con componenti di uso comune normalmente in vendita.

Le indagini hanno consentito di individuare l’esistenza e l’attività di un gruppo clandestino, denominato 'Autonomi NS La Spezià composto da militanti della frangia più oltranzista dell’estrema destra riconducibili all’area naziskin. Per farsi propaganda affiggevano nelle vie cittadine simboli nazisti e imbrattavano targhe e iscrizioni commemorative della Resistenza e della lotta antifascista. (ANSA).