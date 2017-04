Weekend col sole. Ma il 1° maggio è "ballerino" Le previsioni

Sarà un Ponte del 1° maggio con prevalenza di sole, anche se non mancheranno "piogge residue" al Sud nel week-end e, a causa del passaggio di una rapida perturbazione, sul Nordovest ed in Toscana lunedì. Le previsioni sono dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

«Nel fine settimana - spiegano - il tempo sarà tutto sommato soleggiato, nonostante qualche pioggia residua domani più che altro all’estremo Sud. Sulle regioni meridionali, dopo gli ultimi giorni con temperature elevate, è atteso un calo termico tra sabato e domenica. Per il 1° maggio - aggiungono - si conferma l’arrivo di una rapida perturbazione atlantica che investirà soprattutto le regioni settentrionali a partire dal Nordovest e, nella seconda parte del giorno, anche la Toscana. Sul resto del Paese resisteranno il sole e le temperature miti».

Nel dettaglio, sabato le piogge saranno più probabili su Basilicata, Puglia, nord della Calabria, al mattino in forma residua anche sul Molise. Domenica «sarà una bella giornata di sole» con il tempo che migliorerà anche all’estremo Sud. Le temperature sono previste in rialzo al Centronord con valori massimi compresi tra 18-21 gradi.

Il 1° maggio una perturbazione atlantica sarà causa di un rapido peggioramento del tempo con piogge dal Nordovest, in estensione alla Toscana e al Nordest. La quota neve sulle Alpi occidentali toccherà i 900-1200 metri. Sul resto del Paese prevarrà ancora il bel tempo. Nonostante un altrettanto rapido miglioramento dal Nordovest in serata - concludono a Epson Meteo - questo impulso contribuirà a dare origine a un’area di bassa pressione che stazionerà sulle nostre regioni per gran parte della settimana. Così almeno fino a venerdì il tempo rimarrà variabile e instabile, soprattutto al Centronord.