Crollo cavalcavia: manifestazione per ricordare la vittima

(ANSA) - ANNONE BRIANZA (LECCO), 29 APR - Una marcia silenziosa per commemorare la vittima del crollo del ponte di Annone Brianza (Lecco) è stata organizzata sei mesi dopo la tragedia in cui perse la vita Claudio Bertini, 69 anni, morto sotto il cavalcavia lo scorso 28 ottobre. L'iniziativa, lanciata dal gruppo di minoranza in Consiglio comunale ad Annone Brianza (Lecco), e' stata accolta da tutte le amministrazioni comunali della Brianza, presenti accanto al presidente della Provincia Flavio Polano, a parlamentari e consiglieri regionali di diverse forze politiche. Il corteo, partito dal piazzale di un'azienda, ha raggiunto la zona del cavalcavia crollato e, accanto al cartello "strada chiusa", e' stata posta una corona in ricordo di Claudio Bertini. Il sindaco di Annone, Patrizio Sidoti, ha ricordato gli impegni presi per realizzare il nuovo ponte in acciaio e ha chiesto tempi certi. I lavori sono previsti entro il 2018. (ANSA).