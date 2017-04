Francia: Hollande,'il 7 maggio è una scelta sull'Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "I francesi hanno tutto da guadagnare a restare in Europa, è vero che in questo senso il voto del 7 maggio è una scelta sull'Ue". Lo ha detto il presidente francese François Hollande al suo arrivo al vertice Ue sulla Brexit. Tra i due candidati al ballottaggio per le presidenziali, Marine Le Pen propone un referendum sull'appartenenza all'Ue dopo un negoziato con i partner europei per "restituire alla Francia la sua sovranità nazionale".