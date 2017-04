Killer ricercato: pakistano racconta, 'voleva rubarmi bici'

(ANSA) - FERRARA, 29 APR - Un pakistano ha raccontato agli inquirenti che nella prima mattinata di mercoledì, mentre percorreva in bici una strada tra Marmorta e Consandolo, una zona ricca di boscaglia che rientra nell'area delle ricerche di Norbert Feher alias Igor Vaclavic, si è visto venire incontro un uomo malconcio, con il visto in parte gonfio, macchie di sangue vecchio sui vestiti trasandati, con una mano dietro la schiena. Lo sconosciuto voleva forse rubare la bici allo straniero, che però è riuscito a fuggire pedalando in tutta fretta e a dare poi l'allarme. Lo riporta La Nuova Ferrara. Lo straniero è stato ascoltato a lungo, con l'aiuto di un interprete, dai carabinieri del Ros e vi sono state anche attività di riconoscimento fotografico della persona su cui vi sono dubbi. Norbert-Igor, braccato da settimane, potrebbe trovarsi ancora - solo e stremato - nella zona tra il Bolognese e il Ferrarese dove sono stati uccisi il barista Davide Fabbri e la guardia ecologica volontaria Valerio Verri. (ANSA).