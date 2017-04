Brexit: Gentiloni, priorità a diritti italiani in Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - Quello della Ue col Regno Unito "sappiamo che non sarà un negoziato facile e che dobbiamo avere un atteggiamento non di ostilità. E sappiamo, almeno da parte italiana, due cose molto precise. La prima è che non si può immaginare di scegliere dal mercato unico le cose piacciono e rifiutare quelle che non piacciono. La seconda è che noi daremo la priorità assoluta alla difesa dei diritti acquisti dei circa 500mila cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito. Senza un accordo su questo non possono esserci accordi seri". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'arrivo al vertice straordinario sulla Brexit. (ANSA).