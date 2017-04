Brexit: Barnier, siamo pronti, unità Ue non è contro Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Noi siamo pronti, la mia squadra è pronta, e questa unità" dell'Ue nell'affrontare la Brexit "non è diretta contro la Gran Bretagna ma dimostra che stiamo insieme perché abbiamo delle ragioni per stare insieme". Lo ha dichiarato il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier al suo arrivo al vertice Ue che dovrà delineare il mandato negoziale dell'Ue per definire l'uscita della Gran Bretagna. (ANSA).