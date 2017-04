Fugge all'alt cc e precipita in dirupo, morto nel Verbano

(ANSA) - VERBANIA, 29 APR - Un 52enne residente a Torino, ma da poco domiciliato a Vogogna (Vco) è morto nella notte precipitando in un dirupo in valle Bognanco. Stava scendendo con lo scooter da Bognanco: aveva in spalla una bicicletta che si sospetta fosse stata rubata. Un carabiniere fuori servizio, che stava rientrando a casa, l'ha incrociato intimandogli l'alt. Per non farsi prendere, l'uomo ha lasciato lo scooter e proseguito la fuga a piedi imboccato una vecchia mulattiera e poi è precipitato nel dirupo. Sul posto per il recupero della salma il Soccorso Alpino di Bognanco e i carabinieri.(ANSA).