Lupo ucciso e scuoiato: "taglia" per trovare i responsabili

Una taglia di 30.000 euro per "chiunque aiuterà a individuare, denunciare e far condannare i responsabili dell’uccisione e dello scuoiamento del lupo fatto trovare appeso su un cartello stradale nel territorio del comune di Suvereto» è stata messa a disposizione dalla Aidaa, l’ Associazione italiana difesa animali ed ambiente. In una nota, diffusa dopo il ritrovamento dell’animale, accanto al cui cadavere c'era un cartello con la scritta «No agli abbattimenti sì alla prevenzione», l’Aidaa aggiunge che le segnalazioni potranno essere inoltrate telefonicamente al numero 3511804615.

«Due le segnalazioni arrivate da ieri sera, da due cittadini ai quali abbiamo detto di rivolgersi alle forze dell’ordine- ci dice Lorenzo Croce presidente di Aidaa - la sensazione è che in paese molti sappiano chi sono i responsabili ma ci sia una sorta di omertà». (ANSA)