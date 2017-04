Russia, protesta contro 4/o mandato Putin

(ANSA) - MOSCA, 29 APR - Decine di moscoviti stanno consegnando lettere presso gli uffici dell'amministrazione presidenziale nelle quali chiedono al presidente Vladimir Putin di non correre per un quarto mandato. La protesta - al grido di 'siamo stufi!' - è stata organizzata da Open Russia, il movimento fondato da Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca e nemico giurato di Putin. Alla manifestazione, a due passi dal Cremlino, si sono presentate una manciata di persone. La polizia, presente in quantità massiccia e in assetto anti-sommossa ha ripetuto coi megafoni che la manifestazione non era autorizzata e di lasciar libero il passaggio. Intanto a San Pietroburgo la polizia ha effettuato diversi fermi nel corso di una manifestazione non autorizzata organizzata da Open Russia. Secondo il movimento i fermi sono stati una cinquantina. Una quindicina di fermi vengono segnalati inoltre anche a Kemerovo, centro minerario della Siberia occidentale.