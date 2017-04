(ANSA) - VICENZA, 29 APR - L'assessore veneto Elena Donazzan (Fi) ha detto di auspicare l'espulsione di un imam, Nuhi Krasniqi, a capo dell'associazione islamica 'La Sunna' di Bassano del Grappa, che in un'intervista televisiva su La7 aveva "difeso i dogmi della legge islamica che, per la donna in particolare, 'prevede la sottomissione a Dio e al profeta'". "Se all'imam - dice Donazzan - non piace l'idea che una donna a Bassano, in Europa, in Occidente possa girare per le strade della sua città senza velo, può fare le valigie e tornarsene da dove è venuto. Non sentiremo di certo la sua mancanza, qui non è persona gradita e anzi mi auguro che venga espulsa dall'Italia".