(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - Convocato dalla presidenza del Ppe per rispondere sulla contestata legge 'anti Soros' e sulla consultazione 'Stop Brussels', il premier ungherese Viktor Orban ha "rassicurato" il partito che l'Ungheria "agirà in accordo" con le richieste della Commissione europea. "Dopo una conversazione aperta e franca - spiega il presidente del Ppe Joseph Daul - il Ppe ha chiesto al partito Fidesz e alle autorità ungheresi che facciano tutti i passi necessari per soddisfare le richieste della Commissione". A riguardo, dice, "Orban ha rassicurato il Ppe".