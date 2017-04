(ANSA) - MILANO, 29 APR - Un bambino di due anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo che è scivolato nella vasca d'acqua del giardino di casa a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il piccolo ha avuto un arresto cardio circolatorio. Il personale del 118 è intervenuto e lo ha intubato. Con l'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in terapia intensiva e rischia la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.