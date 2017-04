Cuba: verso 50 anni morte 'Che', in 400mila a Villa Clara

(ANSA) - L'AVANA, 29 APR - Quasi mezzo secolo fa, il 9 ottobre del 1967, veniva ucciso, dopo essere stato catturato dai militari in Bolivia, Ernesto 'Che' Guevara. Manca ancora molto all'anniversario, ma a Cuba sono già state avviate le prime tra le tante commemorazioni in programma per ricordare il rivoluzionario per eccellenza. Durante la festa del primo maggio, sottolinea il giornale Granma, "più di 400 mila lavoratori accompagnati dai loro familiari sfileranno in modo compatto" a Villa Clara, la provincia dove nella capitale, Santa Clara, c'è il mausoleo con i resti del 'Che'. L'idea è quella di ricordare non solo Fidel Castro, scomparso il 25 novembre scorso, ma anche "la morte in combattimento in Bolivia del Guerrigliero Eroico" e i loro contributi "al consolidamento del movimento operaio".