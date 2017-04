C.destra: Brunetta, unità è un obbligo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il centrodestra unito è un dato di fatto: governa Veneto, Lombardia e Liguria, cioè un pezzo importante dell'Italia. E a livello nazionale ha governato dieci degli ultimi venti anni, facendolo bene". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione televisiva 'La voce del mattino' di Antennatre Nordest. "Abbiamo una storia di governo insieme - ha aggiunto - e avremo un futuro insieme. Il centrodestra unito, in questo momento, è il primo rassemblement in Italia con il 32 per cento, poi c'è il Movimento 5 Stelle e infine il Pd. Quindi, l'unità del centrodestra è un obbligo, perché se noi vogliamo rappresentare il nostro mondo, nelle sue varie anime, dobbiamo stare uniti".