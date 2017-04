(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - "Il negoziato" con Londra inizierà dopo l'8 giugno", cioè dopo le elezioni e "sarà difficile", come "difficile sarà anche mantenere l'unità raggiunta a 27". Perché "quando tratteremo delle questioni che riguardano il bilancio, ci saranno decisioni difficili. Ci sono quelli che non vogliono pagare un soldo in più e quelli che non vogliono perdere un soldo". Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker al termine del summit straordinario sulla Brexit.