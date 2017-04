(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non credo si debbano sostenere le tesi del procuratore di Catania, bisogna sostenere le inchieste del procuratore di Catania e sulla base di queste trarre delle conclusioni. Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando a Ansa-Alanews. "Se Alfano è convinto che abbia ragione nel descrivere quel quadro di insieme che il procuratore indica, e che io non sono in grado di confutare, non essendomi occupato del tema, c'è da chiedersi perché non se n'è accordo quando faceva il ministro degli Interni. Probabilmente - aggiunge - è una distrazione di Alfano".