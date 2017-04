Dalla Torre eletto luogotenente Sovrano Ordine di Malta

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto è stato eletto oggi Luogotenente del Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. Il nuovo eletto presterà giuramento domani mattina davanti al Delegato speciale del Papa presso il Sovrano Ordine di Malta, l'Arcivescovo Angelo Becciu, e ai membri del Consiglio Compito di Stato nella chiesa di Santa Maria in Aventino. Fra' Giacomo Dalla Torre è fratello dell' attuale presidente del Tribunale della Città del Vaticano, Giuseppe. E succede a Fra' Matthew Festing che ha presentato le sue dimissioni il 28 gennaio 2017. Papa Francesco è stato informato tramite una lettera dell'elezione. Il Luogotenente del Gran Maestro, che resterà in carica un anno, ha espresso la volontà di "lavorare insieme al Sovrano Consiglio dell'Ordine per promuovere le attività diplomatiche, sociali e umanitarie e per fortificare la vita spirituale e l'impegno dei suoi 13.500 membri e quello dei suoi oltre 100.000 volontari e dipendenti". Fra' Giacomo Dalla Torre è nato a Roma nel 1944.