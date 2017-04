Milano: Sala, città condanni corteo Destra a Campo X

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiede "ufficialmente" al Consiglio comunale "una ferma condanna" della manifestazione dell'estrema destra al Campo X di Milano, dove sono sepolti i morti della RSI, durante la quale è stato fatto il saluto romano. "Vedremo chi lo farà e chi no", ha detto Sala. "Milano non merita manifestazioni del genere, è città Medaglia d'oro alla Resistenza. Tutti quelli che sono denunciabili vanno denunciati, a prescindere dalla ultime sentenze" che non hanno ritenuto reato il saluto romano. "Voglio che le Autorità competenti procedano alla denuncia. Credo ci siano gli estremi per l'apologia di fascismo e chiedo fermamente a tutte le compagini politiche in Consiglio una condanna netta". Riferendosi poi alla commemorazione dei due militanti milanesi di estrema destra Sergio Ramelli e Enrico Pedenovi uccisi negli Anni 70, ha aggiunto: "Bisogna distinguere tra la memoria, e per questo sono stato alla loro commemorazione, e l'apologia di fascismo: su questo voglio essere molto chiaro".