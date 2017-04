Pd: Emiliano al seggio senza carrozzina,'è di buon auspicio'

(ANSA) - BARI, 30 APR - Per la prima volta senza carrozzina dopo l'operazione al tendine di Achille, il governatore pugliese Michele Emiliano, candidato alla segreteria Pd, ha votato stamattina a Bari per le primarie del suo partito. "Questo è il primo giorno nel quale faccio a meno della carrozzella - ha detto ai cronisti - quindi è di buon auspicio". Al seggio c'erano molti elettori in coda ed Emiliano ha commentato che "c'è un grande entusiasmo, soprattutto a Bari e in Puglia: sono commosso da questa reazione democratica", ha rilevato il governatore aggiungendo che "i pugliesi hanno capito che quando si fanno le cose per bene, anche nel resto d'Italia ti viene riconosciuto". Emiliano ha poi ringraziato "tutti coloro che in queste ore stanno lavorando ai seggi dando vita alla più straordinaria festa della democrazia che si possa immaginare in Italia: nessuno in Italia è in grado, come il Pd - ha sottolineato - di organizzare elezioni primarie di questa dimensione, e questo mi riempie di orgoglio".