Pd: a Norcia per le primarie si vota in un container

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 APR - Anche la vita politica non si ferma nella Norcia del dopo sisma. Il seggio per votare alle primarie del Partito democratico è stato infatti allestito in un container che è stato posizionato nel parcheggio di un hotel, in via XX Settembre, al di fuori delle mura cittadine e della cosiddetta 'zona rossa' (ultimamente ridimensionata rispetto a quella delimitata dopo la grande scossa del 30 ottobre scorso). Già poco dopo l'apertura del seggio alcuni cittadini si sono recati a votare.