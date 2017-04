Polonia: Tusk in uniforme nazista su Fb, sospeso console

(ANSA) - VARSAVIA, 30 APR - Il ministero degli Esteri polacco ha sospeso un suo console onorario negli Stati Uniti perché accusato di aver postato sui social media un fotomontaggio del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk con una divisa delle Ss. Maria Szonert-Binienda, che era stata recentemente nominata console onorario in Ohio, si è difesa sostenendo che il suo profilo su Facebook è stato hackerato. In ogni caso, ogni altra decisione sul suo incarico sarà presa dopo il rientro a Varsavia del ministro degli Esteri Witold Waszczykowski. Il partito conservatore al potere in Polonia ed il suo leader, Jaroslaw Kaczynski, sono da tempo in rotta con Tusk, perché non difenderebbe abbastanza gli interessi nazionali a Bruxelles. Uno dei nonni del presidente del Consiglio Ue aveva servito per un breve periodo nelle forze armate naziste durante la Seconda Guerra Mondiale, e questa circostanza è stata usata contro Tusk dai suoi oppositori.