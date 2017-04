Primarie Pd: Renzi al voto, 'E' festa della democrazia'

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha votato stamani per le primarie al seggio allestito al circolo ricreativo e culturale di Pontassieve, la cittadina in cui vive in provincia di Firenze, accompagnato dalla moglie Agnese e dalla figlia minore. Quasi 25 minuti di fila per Renzi prima di poter votare. "Anche a Roma l'affluenza, per quello che mi dicono, è alta, ma lì - ha osservato Renzi - c'e anche il derby". "E' un segnale molto bello - ha aggiunto Renzi riferendosi all'affluenza alle primarie - speriamo le facciano le facciano anche gli altri partiti". "E' davvero una grande giornata, una grande festa per la democrazia", ha aggiunto, osservando che "c'è la gioia per il Pd per aver dato questa straordinaria opportunità di decidere, e non lasciarla agli addetti ai lavori".