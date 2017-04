Iraq: liberati decine yazidi ridotti in schiavitù dall'Isis

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Sono stati liberati decine di yazidi, uomini, donne e bambini da tre anni prigionieri e ridotti in schiavitù dai sanguinari jihadisti dell'Isis. Lo ha reso noto una fonte delle Nazioni Unite precisando, secondo quanto scrive la Bbc online, che le 36 persone tornate in libertà - tutte appartenenti alla minoranza religiosa perseguitata dai jihadisti - sono state trasferite a Dohuk, nel nord del Kurdistan iracheno, in un centro gestito dall'Onu. La fonte non ha precisato se gli yazidi sono riusciti a fuggire oppure sono stati liberati. Gli integralisti islamici dello Stato islamico avevano ucciso o ridotto in schiavitù migliaia di yazidi dopo aver conquistato nel 2014 la città di Sinjar. Nel 2015 i Peshmerga curdi hanno ripreso il controllo della località ma di moltissimi yazidi si sono perse le tracce e le Nazaioni Unite ritengono che almeno 1.500 donne e ragazze siano ancora prigioniere e sfruttate come schiave del sesso.