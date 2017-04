Ragazza morta a Londra:padre,non importa risultato autopsia

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Sarà nominato martedì il coroner che eseguirà l'autopsia sul corpo di Benedetta Podestà, la ragazza genovese trovata morta a Londra nel suo appartamento. "Sopravvivere ai figli è una cosa agghiacciante che non dovrebbe succedere mai - ha detto il padre della ragazza, Claudio Podestà - Siamo distrutti. E qualunque cosa venga fuori dall'autopsia poco importa". "Fino a martedì prossimo - fa sapere il compagno della madre di Benedetta, Domenico Spagnoletti - la famiglia non sarà contattata dal consolato italiano a Londra e quindi rimarrà chiusa nel suo dolore a Genova. Non siamo ancora partiti, preghiamo tutti di lasciarci in pace". La giovane era andata a Londra da alcuni mesi per imparare la lingua e dove lavorava come cameriera in un pub. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore. "Mia figlia - ha proseguito il padre - si sentiva male da giorni. Aveva mal di gola e mal di testa. Era andata anche da un medico la settimana scorsa ma non era emerso nulla di preoccupante".