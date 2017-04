Bimbo di 3 anni si perde nei boschi, salvato da soccorritori

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 30 APR - Sono state ore di panico quelle di una coppia di Ventimiglia il cui figlio di 3 anni si è perso in un bosco sulle colline di Ventimiglia a pochi chilometri dal confine con la Francia. Il piccolo è stato ritrovato grazie all'intervento dell'elisoccorso, che ha partecipato alla battuta di ricerche assieme a personale dei vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e polizia. Poichè la zona è piuttosto impervia, caratterizzata da molti precipizi e con sentieri che portano in montagna, subito si era pensato al peggio. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il padre abbia perso di vista il figlioletto mentre stava effettuando manovra con l'auto, ma sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Alcuni testimoni avevano anche dichiarato di aver visto il piccolo in compagnia di un escursionista. Alla fine il bimbo è stato individuato poco distante dal luogo della scomparsa e è stato tratto in salvo dai soccorritori. Il piccolo sta bene, ma è soltanto un po' spaventato.