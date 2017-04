Israele: Mossad e Shin Bet cercano nuovi 007

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 APR - Uno cerca laureati in filosofia e storia, l'altro è a caccia di esperti in high tech. Il Mossad e lo Shin Bet, i due temibili servizi di sicurezza di Israele (il primo per l'estero, il secondo per l'interno), hanno pubblicato in questi giorni inserzioni sui loro siti web per reclutare nuovi 007 da impiegare in compiti di alto livello. Ma completamenti diversi tra loro per le caratteristiche richieste. Il Mossad ha puntato per i propri agenti di intelligence su laureati in filosofia, storia, legge o comunicazione e anche altre materie. Lo Shin Bet invece ha inteso selezionare giovani dall'alto profilo tecnologico per le sue unità specializzate nel settore. E per farlo - adottando una prassi già percorsa in passato dallo stesso Mossad - ha messo on line un vero e proprio complicatissimo enigma matematico. A trovare la soluzione - hanno riferito i media - ci hanno provato 60mila israeliani ma solo in 6 sono riusciti a venirne a capo completamente e 20 solo in parte. Ora sarà lo Shin Bet a scegliere.