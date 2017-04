Usa: tornado seminano morte e devastazione in Texas

(ANSA) - CANTON (TEXAS), 30 APR - Violenti temporali accompagnati da tornado hanno spazzato la notte scorsa diverse cittadine nella parte orientale del Texas, lasciando una lunga traccia di devastazioni con alberi sradicati, automobili rovesciate e abitazioni pesantemente danneggiate. Secondo le autorità locali, ci sono inoltre almeno cinque morti e decine di feriti. Il bilancio dei danni, disseminati su un area a circa 80 chilometri ad est di Dallas, non è ancora definitivo. Video trasmessi dalle emittenti televisive locali mostrano alberi sradicati, oltre ad automobili rovesciate lungo le strade rurali e ad almeno due case rase al suolo. I tornado hanno sollevato dei pickup di un rivenditore di auto e li hanno scagliati contro l'edificio. Almeno 56 persone sono state medicate in ospedale e due sono in condizioni critiche. Secondo il National Weather Service, sono almeno tre i tornado che hanno imperversato nella zona ieri sera.