(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - Fare il presidente "è un lavoro duro ma ho fatto un sacco di lavori duri, ho fatto cose che erano più dure, anche se ve lo saprò dire meglio alla fine degli 8 anni. Forse 8 anni. Spero 8 anni": così Donald Trump in un'intervista alla Cbs in occasione dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. In ogni caso, ha precisato, essere il presidente è "qualcosa che amo veramente, e penso di aver fatto un buonissimo lavoro finora". In una intervista a Reuters aveva detto che pensava fosse "più facile" fare il presidente.