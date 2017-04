Incidenti stradali: muore pedone investita dopo scontro auto

(ANSA) - PRATO, 30 APR - E' di un morto e sei feriti, tutte donne, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Picasso, nel quartiere di Mezzana a Prato, poco distante dal comando dei carabinieri. La donna deceduta aveva 32 anni e abitava a poche decine di metri dal luogo dove due auto si sono scontrate. Nella carambola una delle vetture è finita sul marciapiede investendo in pieno la 32enne che camminava insieme alla madre, 75 anni. Inutili per lei i soccorsi: il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarla mentre altre ambulanze trasportavano la madre, in codice rosso, e le altre 5 donne ferite (erano a bordo delle due auto) all'ospedale Santo Stefano. La 32enne è deceduta prima di arrivare al pronto soccorso. Ferite in maniera seria, ma non sarebbero in pericolo di vita, altre due donne (31 e 40 anni) mentre due ventinovenni e una settantenne sono arrivate all'ospedale in codice verde. (ANSA).