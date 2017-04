(ANSA) - BAGHDAD, 30 APR - Il Pentagono ha reso noto che nel solo mese di marzo i raid aerei della coalizione in Iraq hanno ucciso 45 civili, la maggior parte dei quali intorno alla città di Mosul. Il Pentagono ha precisato che sebbene "siano state prese tutte le precauzioni possibili", i raid hanno portato "involontariamente" alla morte dei civili. Dall'inizio della campagna militare aerea lanciata nell'agosto del 2014 contro l'Isis in Iraq ed in Siria i civili uccisi sono stati 352, ha aggiunto il dipartimento della Difesa Usa. Un numero più alto, che supera i tremila, secondo attivisti ed il gruppo di monitoraggio indipendente, Airwars.