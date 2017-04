Gb, 10 anni caso Maddie, genitori sperano ancora di trovarla

(ANSA) - LONDRA, 30 APR - Nonostante siano passati esattamente 10 anni dalla scomparsa della piccola Maddie i suoi genitori sperano ancora di trovarla. Kate e Gerry McCann lo hanno detto nel corso di un programma della Bbc sul caso della bimba inglese di 3 anni sparita il 3 maggio 2007 da un resort in Portogallo dove era in vacanza con la famiglia. "I giorni più difficili per noi sono i suoi compleanni e gli anniversari della sua scomparsa", hanno detto i McCann, che continuano a comprare i regali alla figlia nella speranza un giorno di poterla riabbracciare. Intanto vanno avanti le indagini di Scotland Yard che ha individuato una nuova 'pista significativa' mentre i tabloid del Regno continuano ad avanzare ipotesi sui possibili sospetti dietro la scomparsa della piccola: in questo caso ci sarebbe una donna europea che sarebbe stata vista intorno al resort nei giorni in cui si sono perse le tracce di Maddie. Ipotesi tutte da verificare visto che sino a oggi le indagini non hanno prodotto nessun risultato concreto.