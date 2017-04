(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - Donald Trump non ha "alcuna idea" se il leader nordcoreano Kim Jong-Un sia "sano", ma lo ritiene un "tipo molto sveglio" per essere riuscito a mantenere il potere dopo averlo ereditato da giovane. "Era un uomo giovane di 26 o 27 anni - ha sottolineato in una intervista alla Cbs - quando subentrò a suo padre, dopo la sua morte. Sta affrontando ovviamente gente molto tosta, in particolare i generali ed altri. E ad un'età molto giovane è stato in grado di assumere il potere. Un sacco di persone, ne sono sicuro, ha tentato di prendergli il potere, che fosse lo zio o qualsiasi altro", ha osservato, rimarcando che è riuscito a mantenerlo. "Quindi ovviamente è un tipo molto sveglio".