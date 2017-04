(ANSA) - LONDRA, 30 APR - Diventa più aperta la partita per le elezioni britanniche dell'8 giugno. Secondo alcuni sondaggi si sta infatti riducendo il vantaggio dei Conservatori della premier Theresa May sul Labour di Jeremy Corbyn. In base ad una rilevazione di YouGov, i Tories hanno perso 10 punti nell'ultima settimana, passando da un distacco di 23 punti a 13. In termini percentuali il partito di governo è al 44% contro il 31% dei laburisti. Al terzo posto ci sono i libdem, con l'11% dei consensi, e al quarto l'Ukip che si deve accontentare del 6%.