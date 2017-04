(ANSA) - SANA, 30 APR - Fonti tribali e della sicurezza yemenita hanno reso noto che quattro elementi operativi di al Qaida sono stati uccisi in un presunto raid Usa condotto nella zona di Marib, nell'est del Paese. Secondo le fonti i quattro si trovavano a bordo di un'auto quando sono stati colpiti da un velivolo senza equipaggio. Due di loro appartenevano ad una tribù locale, mentre gli altri due non sono stati identificati. Solo ieri tre membri di al Qaida erano stati uccisi in un altro raid aereo nella vicina provincia di Shabwa.