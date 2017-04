Primarie Pd: Renzi verso il 70%. Quasi 2 milioni al voto

L’affluenza sarebbe su 1,8-1,9 milioni di persone e «dai dati che abbiamo Renzi dovrebbe stare tra il 65 ed il 70 per cento». Così il portavoce della mozione Renzi Matteo Richetti parlando di «partecipazione importante».

Polemiche al Sud Accuse reciproche di brogli, seggi chiusi per irregolarità, con l’annullamento di tutti i voti espressi, e intervento delle forze dell’ordine. E’ caos, al sud, alle primarie del Pd. Mentre a Napoli, a «vigilare» sulla regolarità del voto il Pd nazionale ha inviato il deputato Ernesto Carbone, dalla Sicilia alla Puglia, passando per la Calabria, i rappresentanti delle mozioni dei tre candidati non si sono risparmiati accuse di irregolarità, violazioni delle norme e brogli. Accuse che alla fine hanno portato la Commissione nazionale per il congresso a chiudere tre seggi - a Cariati (Cosenza), Nardò (Lecce) e Gela (Caltanissetta) - e ad annullare i voti già espressi.