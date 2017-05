Corea Nord: unità giapponese scorta navi da guerra Usa

(ANSA) - TOKYO, 1 MAG - La Marina giapponese ha inviato il suo maggior cacciatorpediniere in mare con la missione di scortare le navi da guerra americane che incrociano al largo della costa del Giappone nell'ambito della crisi con la Corea del Nord. L'unità, la Izumo, ha lasciato questa mattina la base navale di Yokosuka. Secondo i media giapponesi, dovrà scortare in particolare una nave appoggio americana con i rifornimenti per la flotta Usa nella regione. Si tratta di una missione resa possibile da una legge approvata dal Giappone nel 2015 che consente alle forze armate nipponiche di intervenire a sostegno di un alleato sotto attacco, in base ad un concetto definito "autodifesa collettiva". La nave appoggio che dovrà scortare ha il compito di rifornire di carburante le navi da guerra americane nella zona, compresa la portaerei USS Carl Vinson. Il ministero della difesa giapponese ha reso noto solo che la Izumo ha salpato per partecipare eventualmente ad un evento navale internazionale in programma a Singapore per il 15 maggio.