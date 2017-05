(ANSA) - TORINO, 1 MAG - Pioggia e neve sul Primo Maggio in Piemonte, con vento e temperature in forte calo. Piove, anche intensamente, dalla scorsa notte e nevica in montagna - dieci i centimetri caduti al Sestriere - a causa della depressione atlantica che da ieri pomeriggio si è estesa dalla Francia sulle regioni nord occidentali. Nevica anche nel Cuneese, sopra Limone Piemonte, al Colle di Tenda. Al momento non si segnalano particolari disagi per la viabilità.(ANSA).