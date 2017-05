1 Maggio: a Norcia la manifestazione dei sindacati umbri

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - Manifestazione del primo maggio a Norcia per Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, "per dare un segnale di vicinanza a questa terra violentata - hanno spiegato i segretari generali - e come segnale di rinascita per queste zone e per tutta la regione". "Ricostruiamo insieme" era lo slogan della manifestazione, con una ricostruzione che i sindacati auspicano basata su sicurezza e legalità, e che dovrà rappresentare un volano di sviluppo per l'intera regione, dove la situazione, hanno sottolineato i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini, è "particolarmente difficile per quanto riguarda disoccupazione, cattiva occupazione e consumi". "Norcia - hanno detto - è paradigmatica di quello che è necessario per l'Umbria. Dobbiamo ricostruire insieme un modello di sviluppo per la regione a partire dal lavoro e dalla solidarietà". "Il problema - hanno sottolineato - è la tenuta economico-sociale".