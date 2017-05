Pd: Emiliano,10% risultato straordinario, specie al Sud

(ANSA) - BARI, 01 MAG - "Per il Fronte democratico sono andate a votare 200.000 persone. Il nostro 10,49 è un risultato straordinario, abbiamo sfondato la barriera che ci eravamo prefissi. Abbiamo realizzato risultato strepitoso, ma anche trattenendo nel Pd moltissimi militanti ed elettori, e lo abbiamo fatto soprattutto al Sud dove, nelle regioni e nelle isole siamo al 25%. Nei prossimi giorni la mozione di Fronte democratico si costituirà formalmente". Lo ha detto oggi Michele Emiliano a Bari commentando l'esito delle primarie. Da oggi esistiamo, prima non c'era quest'area che è stata anche riconosciuta con lealtà dal segretario del partito e ci accingiamo dunque a continuare il nostro lavoro con fedeltà ai nostri principi ma anche nel solco di una leale collaborazione con tutte le altre aree del partito". "Rimaniamo convinti soprattutto - ha concluso - che il Pd debba essere il partito degli ultimi, delle persone che hanno bisogno dello Stato di diritto e della politica per tutelare i propri diritti".