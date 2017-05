Trump: primo accordo bipartisan, sul bilancio pubblico

(ANSA) - ROMA, 1 MAG - Primo accordo bipartisan dell'era Trump. I leader del Congresso hanno raggiunto un'intesa sul bilancio pubblico, garantendo fondi al governo fino a tutto settembre ed evitando così il blocco delle attività amministrative alla fine della prossima settimana, il cosiddetto shutdown. Come scrive il New York Times online, l'intesa che deve essere approvata dal Congresso, prevede fondi supplementari per i militari e la sicurezza delle frontiere, ma non per il 'muro' che il presidente Donald Trmp intende costruire alla frontiera con il Messico.