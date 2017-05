Pd: Salvini, 1,8 mln persone hanno pagato per farsi fottere

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - "Non mi spiego come ci siano stati 1 milioni 800 mila italiani che ieri hanno pagato due euro per farsi fottere": così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini è tornato a parlare delle primarie, in un video su Facebook. "Di solito - ha detto - paghi per andare a fare qualcosa non per farti fregare. Contenti loro, contento Renzi, contenti tutti. E' vero che ' meno del 5% della popolazione italiana ma mi domando chi può ancora dare fiducia da questo Pd".