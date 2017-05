Traghetto su scogli a Cinque Terre, paura ma nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 1 MAG - Momenti di tensione oggi alle Cinque Terre per i passeggeri di un piccolo traghetto in servizio sulla tratta La Spezia-Cinque Terre che nel primo pomeriggio si é incagliato sugli scogli della diga di Monterosso. Tutti i viaggiatori, circa quaranta, in gran parte turisti, sono stati tratti in salvo dallo stesso equipaggio della motonave con l' ausilio di scialuppe di salvataggio e fatti sbarcare sulla spiaggia del borgo, a pochi metri di distanza, dove ad attenderli c'erano i militi della locale pubblica assistenza e il 118. Un passeggero é stato trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, capitaneria di porto, vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la motonave 'Golfo dei Poeti' del Consorzio marittimo turistico 'Cinque terre Golfo dei poeti' stava ripartendo dal pontile di imbarco quando a causa di una avaria al motore é finita contro gli scogli della diga.