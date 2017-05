Guida Aigae a piedi dal Lazio fino a Bruxelles

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - E' partito da Soriano nel Cimino (Viterbo), incontrando la stampa ad Attigliano (Terni), e raggiungerà Bruxelles a piedi il prossimo 18 ottobre, Marco Saverio Loperfido, guida Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche). Circa 2.400 chilometri attraverso 179 città, accompagnato dalla moglie Marina e dal cane Bricco. "Vogliamo incontrare gli europei - ha spiegato - scoprire passo passo come cambiano i territori, conoscere le realtà locali. Il nostro è un tentativo di considerare l'Europa un unico Paese". "Lungo la strada - ha reso noto - le associazioni di volontariato, del Terzo Settore mi consegneranno i progetti da loro elaborati e che condurrò fino al Parlamento europeo". "In questi sei mesi - ha detto ancora Loperfido, fondatore del portale Ammappalitalia che ha già censito più di mille sentieri in Italia - non cammineremo soltanto bensì mapperemo, ovvero coglieremo dal territorio informazioni su come andare da un paese all'altro senza passare da strade principali e trafficate".